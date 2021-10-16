Омбудсмен по правам человека рассказал о ситуации в колонии во Владикавказе

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев заявил, что ситуацию в исправительной колонии во Владикавказе удалось стабилизировать. Об этом сообщает портал «КрыльяTV».

«Более-менее стабилизировалась ситуация. Я провёл переговоры с так называемой «верхушкой». Вроде готовы к диалогу», — заявил омбудсмен.

По его словам, бунтовщики в тюрьме во время переговоров пожаловались на условия содержания и качество медпомощи.

Цгоев уточнил, что сейчас штаб силовиков работает над обеспечением безопасности в колонии.

Волнения вспыхнули в ИК-1 во Владикавказе днем 15 октября, в беспорядках участвовали около 600 человек. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии организовали двое осужденных из-за проведения обысков. В ведомстве отметили, что осужденные попытались дестабилизировать работу ИК и призвали к этому других осужденных, которые поддались на провокацию и принялись ломать ограждения в жилой зоне и выводить из строя камеры видеонаблюдения.

Позднее в полиции сообщили, что бунтовщики захватили один из жилых корпусов колонии, где соорудили баррикады. Первые переговоры с заключенными ни к чему не привели.