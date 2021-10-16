Первый снег в Московском регионе может выпасть в ближайшие дни

Во вторник 19 октября в столичном регионе может выпасть мокрый снег, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной температуре - снег. Это, конечно, небольшие осадки. Речь о снегопадах не идет», — сказала синоптик.

Она уточнила, что снег может выпасть утром или ночью, так как ночная температура опустится до -2-4°С. При этом, по словам Макаровой, 21 октября возможно потепление.

«Днем будет тепло и хорошо», — отметила она.

Ранее специалисты Центра погоды «Фобос» заявили, что в Европейскую часть России придет похолодание, а в Поволжье и на Урале ожидается потепление.

В ноябрьские праздники, по прогнозам синоптиков, погода будет дождливой. Хотя 3 ноября будет переменная облачность и до +5°С, в День народного единства 4 ноября будет дождь и до +10°С. Такая погода должна продлиться до воскресенья, 7 ноября — когда похолодает до +8°, но прекратятся дожди и кое-где появится солнце.