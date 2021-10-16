Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Игрок «Зенита»: в России завышенная оценка во всех видах спорта 02:00
Полиция в Индии предупредила нарушителей роликом из «Игры в кальмара» 01:52
«Известия»: банки в России обяжут выдавать кредиты без скрытых услуг 01:51
Минздрав утвердил список бесплатных лекарств для перенесших инфаркт и инсульт 01:47
Экс-чемпион UFC: Петр Ян выглядит как ребенок 01:40
Омбудсмен по правам человека рассказал о ситуации в колонии во Владикавказе... 01:31
Овечкин исполнил трек про кризис самореализации хоккеиста 01:16
Вучич попросил о встречи с Путиным из-за цен на газ 01:15
На Украине в розыске по статье о госизмене находятся 400 человек 01:15
Украинца оштрафовали на 137 тыс. рублей за лайк... 01:06

Первый снег в Московском регионе может выпасть в ближайшие дни

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Во вторник 19 октября в столичном регионе может выпасть мокрый снег, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной температуре - снег. Это, конечно, небольшие осадки. Речь о снегопадах не идет», — сказала синоптик.

Она уточнила, что снег может выпасть утром или ночью, так как ночная температура опустится до -2-4°С. При этом, по словам Макаровой, 21 октября возможно потепление.

«Днем будет тепло и хорошо», — отметила она.

Ранее специалисты Центра погоды «Фобос» заявили, что в Европейскую часть России придет похолодание, а в Поволжье и на Урале ожидается потепление.

В ноябрьские праздники, по прогнозам синоптиков, погода будет дождливой. Хотя 3 ноября будет переменная облачность и до +5°С, в День народного единства 4 ноября будет дождь и до +10°С. Такая погода должна продлиться до воскресенья, 7 ноября — когда похолодает до +8°, но прекратятся дожди и кое-где появится солнце.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях