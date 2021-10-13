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В Норвегии мужчина застрелил несколько человек из лука

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Ferdinand Ostrop/AP

В норвежском городе Конгсберг несколько человек были убиты и еще несколько получили ранения в результате атаки, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По данным полиции, подозреваемый в атаке был задержан. Представитель правоохранительных органов пояснил, что нападавший стрелял в людей из лука. По предварительной информации, он действовал в одиночку.

Ранее в городе Тишнове на юго-востоке Чехии мужчина напал на людей в одном из семейных жилых домов. В результате были ранены шесть человек. По словам правоохранителей, злоумышленник нанес им ранения режущего и колющего характера.

До этого гражданин России был задержан и взят под сражу в Париже за подозрение в стрельбе в прохожих на Елисейских полях Парижа. По предварительным данным, от его действий в разное время пострадали четыре человека.

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