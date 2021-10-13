Собчак прокомментировала сообщения о том, что она не вызвала скорую после аварии

Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала сообщения о том, что она не вызвала скорую помощь для пострадавших в аварии под Сочи.

«Вот скрин из рабочего чата, где мой коммерческий директор просит срочно вызвать скорую и кидает геолокацию (потому что это чужой город и он не знает, где именно мы находимся). Вызов скорой я проконтролировала, даже несмотря на шум в голове: — «ты вызвал скорую?», — «да, я вызвал», — пишет Собчак.

Она отметила, что уехала с места происшествия только после того, как удостоверилась, что на место происшествия едет скорая помощь. Закрашенные черными полосами имена в чате, по словам Собчак, скрыты для того, чтобы не распространять личные данные.

Ранее эксперты разобрали ДТП с Ксенией Собчак.

По словам экспертов, у водителя такси Олега Цоя, который вез Собчак, есть шанс избежать наказания после смертельной аварии.