Россиянам назвали два способа вернуть деньги за лекарства

Российские граждане имеют право получить социальный налоговый вычет за лекарства, назначенные врачом им или членам их семьи. Об этом рассказала адвокат Евгения Рыжкова агентству «Прайм».

Сумма вычета может составлять до 120 тыс. рублей за год. Есть два способа таким образом вернуть деньги за лекарства.

Нужно либо до конца года, в котором были куплены лекарства, предоставить заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки и рецепты в налоговую службу. Если препараты были куплены для родственников, то еще понадобится справка о составе семьи. Тогда работодатель не будет удерживать налог с зарплаты. Через 30 дней от момента подачи заявления налоговый орган выдаст уведомление, которое необходимо передать в отдел кадров на работе, уточнила Рыжкова.

Во втором случае налоговый вычет можно получить в течение трех лет. За этот период в налоговую нужно подать заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ и тот же пакет документов. Расходы на лекарства будут возвращены в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не больше 120 тыс. рублей, добавила Рыжкова.

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