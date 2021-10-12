Лавров назвал голословными сообщения британских СМИ о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы украла формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca являются голословными, сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения [британских СМИ в адрес РФ], голословных обвинений было уже множество», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее в британском таблоиде The Sun появилась статья, в которой утверждалось, что российские шпионы якобы украли формулу вакцины от коронавируса «Спутник V» у фармацевтической компании Oxford/AstraZeneca. Отмечалось, что соответствующие доказательства есть у британских спецслужб.

В РФПИ позднее напомнили, что «Спутник V» и AstraZeneca используют разные платформы. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал издание «очень известной, но глубоко не научной газетой», а академик РАН Геннадий Онищенко призвал уволить сотрудников британской разведки «за потерю профпригодности».

«Cпутник V» и AstraZeneca являются двухкомпонентными векторными вакцинами на основе аденовирусов. Однако в составе российского препарата — аденовирусы человека, а британской вакцины — аденовируса шимпанзе.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник Лайт».