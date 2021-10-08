Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москве начнутся дожди

В Москве с будущего вторника станет более облачно и начнутся небольшие дожди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«До середины следующей недели атмосферное давление будет еще высоким, а затем его понижение начнется 12 октября. Но ничего плохого не будет: будет более облачно, осадки, но небольшие», — сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что облачность приведет к тому, что в столице заметно потеплеет в ночные часы. Температура воздуха ночью будет достигать 8 градусов тепла. Днем ожидается +7-12°С.

Сквозь облака временами будет проглядывать солнце, и москвичи еще успеют насладиться золотой осенью, добавил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в России грядущей зимой будут скачки температуры — ожидаются как сильные морозы, так и оттепели.

До этого он посоветовал столичным автомобилистам не спешить менять летнюю резину на зимнюю.