Хулиганы избили страусов в Краснодарском крае

В Славянске-на-Кубани хулиганы издевались над страусами в местном центре дополнительного образования. Об этом сообщает «Подъем».

Очевидец снял на видео, как в Северном парке два человека залезли в клетку с птицами и стали их гонять. Они бросали в страусов камни, били их по ногам и поливали газировкой.

После случившегося в дирекции центра пообещали выяснить, почему охранники не остановили злоумышленников, и сделать ограждение клетки повыше.

По словам директора центра Елены Слюсаревой, ситуация очень расстроила сотрудников. За страусами наблюдают, с ними все в порядке, отметила она.

«Люди, которые жестоко обращаются с животными, везде есть. Это печальный факт, который очень нас расстроил. Очень хочется наказать людей, которые это сделали. По всему парку есть видеонаблюдение, надеюсь, этих вандалов найдут», — сообщила Слюсарева.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в сочинском зоопарке школьник залез в клетку с медведями и погиб от их лап.