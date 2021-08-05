Появилось видео с места жестокого убийства семьи из пяти человек в Хакасии

Появилось видео с места жестокого убийства семьи из пяти человек в селе Джирим Ширинского района Хакасии. Кадры распространил Следственный комитет.

На видео показан дом, как снаружи — его территория, так и изнутри, где видны следы крови. Следственно-оперативная группа работает на месте преступления. Также на ролике следователи уже в другом помещении опрашивают задержанного Федора Панова, подозреваемого в совершенном убийстве.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего) в отношении 36-летнего жителя Ширинского района Хакасии Федора Панова, подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек. Мужчину задержали. По данным СМИ, Панов совершил массовое убийство на почве ревности.

По данным СК, тела жертв были найдены в их доме. В числе убитых — 56-летняя хозяйка дома Светлана И., ее муж, 58-летний Владимир Х., 19-летний сын хозяйки, брат-близнец супруга и восьмилетняя внучка Светланы. На телах обнаружены колото-резаные ранения.

Ранее появилось фото подозреваемого в убийстве.