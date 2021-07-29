Названы популярные образовательные курсы среди россиян

Спрос на профессиональное обучение во втором квартале этого года вырос почти в два раза. Чаще всего россияне искали курсы по сварке, массажу и бухгалтерскому делу, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито услуги».

«Активнее всего россияне стремятся стать сварщиками — популярность соответствующих курсов за год выросла на 129%. На 123% чаще стали учиться массажу и на 90% — бухгалтерским навыкам», — уточняется в исследовании.

Подчеркивается, что из-за новых ограничений в связи с COVID-19 и нестабильностью соотечественники начали изучать новые профессии и специальности. В частности, за год интерес к профессиональному обучению вырос на 81%.

Мастер-класс по сварке может обойтись в 1,6 тыс. руб., поварскому делу — в 2,5 тыс., а получить знания в отрасли бухгалтерии выйдет в 5 тыс. руб. Курсы массажа в среднем обходятся в 8 тыс. руб.

Серьезно увеличилось количество объявлений по обучению сварке (+78%), курсы массажа стали предлагать чаще на 64%, бухгалтерии — на 52%, а по поварскому искусству — на 23%.

Ранее Росстат сообщил об увеличении реальных доходов россиян.