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Сотрудница зоомагазина заразилась от черепах опасной болезнью

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Красноухие черепахи заразили сотрудницу московского зоомагазина, которая ухаживала за пресмыкающимися, грибком ногтей. Об этом сообщает «МК».

В публикации отмечается, что москвичка устроилась в зоомагазин несколько месяцев назад.

Одной из ее обязанностей, кроме работы на кассе, являлась уборка клеток и кормление животных. Среди них и были красноухие черепахи.

Женщина доставала их из аквариума голыми руками. Спустя месяц она начала жаловаться на красные пятна и зуд. Обратившись к дерматологу, оказалось, что сотрудница зоомагазина заразилась грибком ногтей.

По итогу, женщине пришлось уволиться «с любимой работы» и заняться лечением.

«Строение панциря черепах похоже на строение наших ногтей, так что грибок вполне комфортно себя чувствует и там, и здесь. Хотя в зоомагазине это редкость, но и там иногда встречаются больные животные. Также существует риск заразиться от черепах сальмонеллезом. Профилактика одна: не трогать черепах в дикой природе», — рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее Государственный парк в американском штате Южная Каролина опубликовал фотографии редкой находки — двухголового детеныша черепахи.

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