Двугхголовую черепаху нашли на пляже в США

Государственный парк в американском штате Южная Каролина опубликовал фотографии редкой находки — двухголового детеныша черепахи.

Черепаха была обнаружена на прошлой неделе одним из «патрулей» морских черепах, написали сотрудники парка в Facebook.

После того, как в гнезде морских черепах появляются признаки крупного вылупления, добровольцы из парка пытаются определить «успешность» гнезда путем подсчета вылупившихся и невылупившихся яиц.

«В прошлую среду патрульные и волонтеры обнаружили трех живых детенышей морских черепах, которые все еще находились в скорлупе, но один детеныш выделялся тем, что имел две головы!» — говорится в сообщении. Позже всех детенышей выпустили в океан.

Отмечается, что это не первая двухголовая черепаха, найденная на территории Южной Каролины

Ранее стало известно, что черепаха, чей вид считали вымершим более ста лет, найдена на Галапагосе.