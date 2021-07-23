Мурашко заверил, что детей не обяжут вакцинироваться перед началом учебного года

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России не будут вводить каких-либо требований по вакцинации детей от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, повышенной заболеваемости коронавирусом среди детей нет.

«Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем», — сказал глава ведомства в рамках лекций общества «Знание».

При этом он добавил, что совершеннолетним студентам перед началом учебного года рекомендовано сделать прививку от коронавируса.

С 5 июля в Москве проводится исследование вакцины против COVID-19 «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививать подростков от коронавирусной инфекции начать планируют до 20 сентября. При этом уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждать вакцинацию подростков и детей от коронавируса — преждевременно.