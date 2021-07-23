В Великобритании самоизоляция операторов колл-центров парализовала работу скорой помощи

Британскую систему неотложной медицинской помощи парализовало после того, как самоизолировались около тысячи работников принимающих вызовы. Об этом сообщает the Sun.

Некоторые больницы и станции скорой помощи заявили, что они переживают самые трудные времена в своей истории.

«Я разговаривал с людьми, которые ждали (ответа — прим. ред.) по 20 минут, если не дольше, когда звонили в службу 999», — рассказал один из операторов.

Кроме того, машины скорой помощи зачастую едут по несколько часов. Связано это с тем, что врачи и фельдшеры в первую очередь помогают самым больным пациентам.

Причина коллапса заключается в мобильном приложении, которое фиксирует контакт пользователя с человеком, зараженным коронавирусом. После этого смартфон отправляет хозяина на самоизоляцию.

Ранее из-за призванного сдержать распространение COVID-19 приложения за неделю самоизолировались полмиллиона жителей страны.