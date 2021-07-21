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Заболевший коронавирусом индонезиец притворился своей женой, чтобы попасть на рейс

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Boris Roessler/AP

Житель Индонезии, заболевший коронавирусом, притворился своей женой, чтобы попасть на рейс из Джакарты на остров Тернате, сообщает CNN.

Мужчина, получивший положительный результат теста на COVID-19, воспользовался удостоверением личности своей жены, которая получила отрицательный тест. Замаскироваться под свою супругу мужчине удалось благодаря никабу — мусульманскому женскому головному убору, закрывающему лицо, с узкой прорезью для глаз.

Правонарушителя задержали после того, как бортпроводница заметила, что вместо зашедшей в туалет «женщины» в никабе, оттуда вышел мужчина в обычной одежде.

По прилету на Тернате, бортпроводница связалась с экстренными службами местного аэропорта и потребовала провести эвакуацию мужчины в средствах индивидуальной защиты.

Мужчину поместили под домашний арест на самоизоляцию, за ним будет наблюдать полиция.

Ранее глава ВОЗ предупредил о возможном появлении еще более опасного штамма коронавируса.

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