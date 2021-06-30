В России создадут систему реабилитации после коронавируса

В России будет создана система реабилитации, в том числе для переболевших коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами.

По словам президента, после развала Советского Союза система реабилитации в России практически перестала существовать, и сейчас правительство занимается организацией этой работы.

«Сейчас мы будем вкладывать серьезные деньги. Специально выделили отдельные средства на систему реабилитации. Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования», — сказал президент.

Путин отметил, что для реабилитации после коронавируса, который «ударяет по сосудам» и органам дыхания, требуется специальная техника.

«Деньги выделяются, сейчас эта работа начнется», — подчеркнул он.

Ранее специалисты заявляли, что при постковидном синдроме — вне зависимости от того, как у пациента протекала болезнь — может развиться до 55 негативных сценариев. Чаще всего он проявляется в усталости недомогании после физических нагрузок, нарушении памяти и неспособности работать.