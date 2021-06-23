В зону ЧС в Крыму направлены бригады противочумного института

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в зону ЧС в Крыму направлены бригады Ростовского противочумного института и Крымской противочумной станции, а в Ялте размещена мобильная лаборатория. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для усиления лабораторного мониторинга за объектами внешней среды и коррекции соответствующего комплекса мер в зону чрезвычайной ситуации были направлены бригады Ростовского противочумного института и Крымской противочумной станции Роспотребнадзора», — заявила Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.

По ее словам, на данный момент увеличена кратность отбора проб из источников водоснабжения, питьевой воды из разводящей сети, привозной воды, морской воды и сточных вод. Также вице-премьер уточнила, что были увеличены периодичность отбора проб и количество исследуемых показателей.

Ранее глава МЧС назвал сроки ликвидации последствий наводнения в Крыму.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.