Пожарных уполномочили проверять документы у граждан

Сотрудники государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС России теперь уполномочены проверять документы у граждан. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на поправки, внесенные в федеральный закон.

«Должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении находящихся в производстве дел об административных правонарушениях по фактам пожаров, а также в связи с проверкой сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами, вправе <…> требовать предъявления документов», — говорится в документе.

Такие проверки необходимы, чтобы устанавливать лиц, которые виновны в возгораниях. Изменения вносятся в отдельные акты из-за принятия закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

Ранее в частном доме в Удмуртии при пожаре погибли двое взрослых и четверо детей в возрасте от года до 12 лет.