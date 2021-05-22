Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии

Двое взрослых и четверо детей в возрасте от года до 12 лет погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что в частном деревянном доме в Удмуртии произошел пожар, есть погибшие. К приезду спасателей горение происходило на площади 48 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. В 01:00 (00:00 мск) 22 мая пожар был ликвидирован.

«В 23:50 (22:50 мск) 21 мая произошел пожар в жилом доме в селе Нылга Увинского района. На месте обнаружены тела шести человек, предположительно, членов проживавшей там семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, восемь лет и один год», - говорится в сообщении ведомства.

Следственными органами СУСК возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«На место происшествия выехали следователи СК, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего», - сообщает удмуртское СУСК.