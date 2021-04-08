Азербайджан зафиксировал антирекорд по суточному числу заражений коронавирусом

В Азербайджане за сутки коронавирус подтвердился у 2 717 человек, что стало рекордом с начала 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на республиканский оперативный штаб.

Днем ранее этот показатель достигал 2595. За прошедшие 24 часа также умер 31 пациент. С начала пандемии в Азербайджане коронавирусом заразился 279 181, выздоровел 255 881, погиб 3 811 человек.

В настоящий момент на лечении или карантине находятся 29 489 жителей страны. За сутки врачи сделали 14 581 анализ на коронавирус, с начала пандемии — почти три миллиона тестов.

Ранее на Украине за сутки выявили более 19 тысяч случаев COVID-19. Больше всего заболевших за последние сутки в Киеве — 1 886. Следом идут Киев (1 432), Харьковская (1 427), Львовская (1 255) и Хмельницкая (1 158) и Одесская (1 142) области. Число летальных случаев увеличилось на 464 (всего их зафиксировано 35 962). Таким образом, число заражений выросло до 1 803 998 по состоянию на утро 8 апреля.