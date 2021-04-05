В Кремле заявили о стремительном росте числа желающих привиться от COVID в РФ

Количество россиян, желающих получить вакцину от коронавируса, растет стремительными темпами за счет распространения большого количества информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о резком увеличении числа россиян, желающих сделать прививку от коронавируса.

Песков уточнил, что данные по числу вакцинирующихся и желающих это сделать собирает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19, которым руководит Голикова.

«Постепенно, чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», — сказал представитель Кремля.

По его словам, для обеспечения возросшего спроса в России каждый месяц увеличиваются объемы производства, «что позволяет удовлетворять внутренние потребности».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.