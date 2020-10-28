В Чечне семьям заплатят за присвоение детям имени пророка Мухаммада

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выплатит по 100 тыс. руб. семьям, которые назовут детей, родившихся с 28 по 29 октября, именем пророка Мухаммада, а также именами членов его семьи и ближайших сподвижников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра информации и печати региона Ахмеда Дудаева.

«Завтра все новорожденные дети в Чеченской Республике, получившие имена нашего любимого пророка, членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших его сподвижников, получат по 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная акция проводится в регионе каждый год, но обычно она распространяется только на мальчиков.