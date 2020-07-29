Путин заявил, что вакцинация от гриппа — личный выбор каждого

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о вакцинации от гриппа – личный выбор каждого.

«Ставить прививку от гриппа или нет — это, безусловно, личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей», --сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Глава государства отметил, что принцип добровольности «должен соблюдаться неукоснительно».

При этом Путин добавил, что нужно проводить понятную просветительскую и разъяснительную работу о важности прививок.

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