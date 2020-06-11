В Пакистане число заражений коронавирусом приблизилось к 120 тысячам

В Пакистане за сутки коронавирус подтвердился почти у шести тыс. человек, что увеличивает общее число заражений до 119,5 тыс., пишет минздрав страны.

Всего в стране от коронавируса вылечились 38 тыс., погибли 2356 пациентов.

Ранее премьер-министр Имран Хан заявил, что Пакистан достигнет пика по коронавирусу в июле-августе.

9 мая власти сняли первые ограничения, разрешив работу строительных компаний, узкопрофильных медицинских отделений, рынков и магазинов. Несмотря на строгие санитарные требования, прирост новых заражений увеличился.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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