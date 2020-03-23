В Черногории задержали россиянку за распространение паники из-за коронавируса

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Полиция Черногории задержала 35-летнюю россиянку по подозрению в создании беспорядков и паники из-за коронавируса, пишет министерство внутренних дел страны.

Сообщается, что девушка написала в своей социальной сети, что в Черногории коронавирусом заразились больше тысячи, скончались шесть человек. Также она предсказала стране сценарий Италии.

Уголовное дело передано прокураторе в городе Котор.

В Черногории коронавирусом заразились 22, скончался один человек.

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