Число заболевших коронавирусом в Мексике превысило 300 человек

Мексиканские власти заявили о росте числа заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в стране до 316 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Член дирекции эпидемиологической службы Ана Лусиаде ла Гарса Барросо уточнила, что за сутки были зафиксированы 65 случаев заболевания.

Она уточнила, что в результате заболевания также скончались два человека.

Барросо добавила, что 16% заболевших были выписаны из больниц.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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