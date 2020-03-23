Свыше 292 тысяч человек заразились коронавирусом по всему миру

Число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 292 тысячи человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, общее число инфицированных составило 292 142 пациента.

Также за сутки число погибших в результате заболевания возросло на 1600 человек, составив 12 784.

Организация уточняет, что наиболее тяжелая ситуация наблюдается на территории европейских стран.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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