Данных о пострадавших при землетрясении в Хорватии россиян нет

В посольстве России в Загребе сообщили, что информации о пострадавших при землетрясении в Хорватии россиян не поступало. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Данных о пострадавших при землетрясении гражданах России не поступало», — сообщили в диппредставительстве.

Там добавили, что сотрудники посольства и их семьи также находятся в безопасности.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии. Эпицентр землетрясения располагался в 7 км к северу от Загреба.

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