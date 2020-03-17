Путин посетил коммуникационный центр по борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин посетил коммуникационный центр при координационном совете по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

Сегодня президент посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ.

Президенту показали, как в организации развернута работа центра по борьбе с коронавирусом.

Вместе с ним Путиным центр посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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