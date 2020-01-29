В Израиле госпитализировали двух детей и мужчину с подозрением на коронавирус

Двух детей и мужчину доставили в больницу в израильском городе Хадера. Об этом сообщает «Маарив».

Уточняется, что одному ребенку год, а другому четыре года. На данный момент они находятся в медучреждении.

Мужчина после осмотра был выписан из больницы.

Издание отмечает, что министерство здравоохранения находится в контакте с больницей, куда были доставлены пациенты.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек за месяц. Кроме того, еще почти 10 тысяч человек в настоящее время проверяются на наличие вируса в организме. От 2019-nCoV погибли уже 132 человека и только 104 смогли выздороветь.

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