Почти 65 тысяч якутян при -29°C остались без электричества из-за аварии

В Якутии авария оставила без электроснабжения 64 700 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что без электроснабжения остались также предприятия местной промышленности.

По данным пресс-службы правительства региона, теплоснабжение населенных пунктов не нарушено за счет альтернативных источников питания.

Также уточняется, что обнаружено место обрыва линий электропередач. В настоящее время там ведутся аварийно-восстановительные работы.