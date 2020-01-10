Хирург попал под следствие из-за семичасовой операции студентов по ампутации ноги

Уголовное дело возбудили в отношении хирурга из Мурманской области, который доверил студентам проводить операцию по ампутации ноги. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Проверкой установлено, что операцию пациенту должен был проводить лечащий врач. Но при этом, зная, что студенты медицинских институтов не имеют права самостоятельно оперировать, врач поручил ее трем студентам 4 курса мединститута. Тем самым он грубо нарушил право пациента на оказание квалифицированной медицинской помощи, отметили в прокуратура.

Операция продолжалась 7 часов. При этом врач давал только устные указания. По данным прокуратуры, хирург несколько раз покидал операционную, пока студенты выполняли операцию бесконтрольно.

Дело возбуждено по ст. «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

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