В нескольких регионах Грузии горят леса

В разных регионах Грузии начались лесные пожары. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны.

Отмечается, что 10 активных очагов было зафиксировано днем, 24 декабря. Причина возникновения пожара – сухая погода.

В ведомстве предупредили, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

Однако пожар в Атенском ущелье около села Ормоци принял более крупные масштабы. На данный момент около 40 пожарных пытаются справится с огнем.

«В течение всей ночи продолжится мониторинг ареала распространения огня. С утра, сразу после восстановления видимости, к тушению пожара подключатся вертолет погранполиции МВД и гусеничная пожарная техника минобороны Грузии», — добавили в МВД.

Уточняется, что после ночи число пожарных возрастет до 200 человек.