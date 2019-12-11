В Севастополе мальчик погиб после прыжков на кровати
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В Севастополе восьмилетний мальчик погиб в результате неудачного прыжка на кровати. Об этом сообщает Kp.ru.
Как отмечается, ребенок сильно ударился головой о каркас. Мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».
Когда ребенка привезли в больницу, врачи констатировали его смерть.
Известно, что у погибшего также есть старший брат.
В настоящее время проводится следствие в связи с гибелью ребенка.
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