Володин призвал решить проблему клеветы среди депутатов

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил обсудить проблему необоснованных и клеветнических заявлений депутатов, сообщает РИА Новости.

Володин заявил, что с трибуны Госдумы часто звучат голословные обвинения, которые нельзя назвать иначе как «заказными».

Он призвал депутатов отказаться от необоснованных высказываний и ложных обвинений.

При этом председатель обратился к лидерам фракций с призывом проработать подходы решения проблемы.

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