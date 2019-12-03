Володин призвал решить проблему клеветы среди депутатов
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил обсудить проблему необоснованных и клеветнических заявлений депутатов, сообщает РИА Новости.
Володин заявил, что с трибуны Госдумы часто звучат голословные обвинения, которые нельзя назвать иначе как «заказными».
Он призвал депутатов отказаться от необоснованных высказываний и ложных обвинений.
При этом председатель обратился к лидерам фракций с призывом проработать подходы решения проблемы.
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