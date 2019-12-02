Савченко рассказала, что мешает ей выйти замуж

Экс-депутат Рады Надежда Савченко заявила, что ей многие предлагали брак, но было препятствие, которое сдерживало мужчин. Об этом он сказала в интервью телеканалу «1+1».

В числе предлагавших ей руку и сердце были бандиты, политики, бизнесмены, военные и «простые трудолюбивые ребята».

Но, по ее словам, всех их сдерживало то, что против нее все еще заведено уголовное дело за подготовку теракта.

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