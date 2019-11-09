«Ъ»: более половина россиян одобряет служебные романы

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Газета «Коммерсантъ» устроила опрос, в котором россияне показали свое отношение к служебным романам.

Так, 53,65% респондентов одобрили романтические отношения на работе.

Против служебных романов выступили 46,35% опрошенных.

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