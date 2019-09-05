Давка на распродаже в ТЦ произошла во Владикавказе

Во Владикавказе произошла давка и потасовка во время распродажи одежды в одном и торговых центров, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в соцсетях появилось видео, где во время распродажи в магазине одежды, заполненном людьми, горожане хватали вещи охапками. Среди них были и те, кто не смог поделить товар друг с другом.

«Люди толкались, вырывали одежду из рук», — гласит подпись под видеороликом.

Отмечается, что в администрации города, заявили, что не могут запретить предпринимателям проводить акции, но порекомендовали заботиться о безопасности горожан.