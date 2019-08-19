Задержаны три человека по подозрению в подготовке массовых расстрелов в США

Американская полиция нашла и задержала в разных штатах трех мужчин, которые подозреваются в планировании массовых расстрелов людей в общественных местах. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что мужчины независимо друг от друга планировали совершить акты насилия в США. Одному из них было 22 года, и он выразил заинтересованность в совершении массовой стрельбы в фейсбуке.

Другого мужчину задержали на парковке после того, как он отправил своей бывшей девушке серию сообщений, в которых якобы угрожал совершить массовую стрельбу.

Третьим человеком оказался 20-летний парень, который, как предполагается, придерживался ультраправых взглядов и также открыто высказывался о планах совершить преступление.

По данным канала, у всех мужчин изъяли оружие.