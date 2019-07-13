Видео проползшего на брюхе самолета появилось в Сети

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В столице Украины в аэропорту «Киев» произошла авиакатастрофа с белорусским самолетом. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что на борту лайнера находились 139 человек. Никто из них не пострадал.

В Сети также появилось видео происшествия, которое опубликовал один из пассажиров.

Очевидец рассказал, что службы аэропорта быстро среагировали на ЧП.

По предварительным данным у самолета отломались шасси и он прополз на брюхе по взлетной полосе.

Ранее самолет Нью-Йорк — Лондон срочно приземлился в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.