Видео проползшего на брюхе самолета появилось в Сети
В столице Украины в аэропорту «Киев» произошла авиакатастрофа с белорусским самолетом. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что на борту лайнера находились 139 человек. Никто из них не пострадал.
В Сети также появилось видео происшествия, которое опубликовал один из пассажиров.
Очевидец рассказал, что службы аэропорта быстро среагировали на ЧП.
По предварительным данным у самолета отломались шасси и он прополз на брюхе по взлетной полосе.
Ранее самолет Нью-Йорк — Лондон срочно приземлился в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.