Участники антироссийского митинга в Тбилиси добрались до здания правительства

Масштабный антироссийский митинг в Тбилиси завершился шествием от парламента Грузии до здания правительства, сообщает ТАСС.

Участники акции не испугались дождя и прошли весь маршрут.

Около здания правительства они встали напротив кордона полиции и начали выкрикивать агрессивные лозунги.