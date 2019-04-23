Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР

Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает «Репхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Отмечается, что военные Южной Кореи немедленно уведомили КНДР об инциденте, который «не был преднамеренным и был случайным».

По данным комитета, вертолет приблизительно на 1,7 км пролетел на северокорейскую территорию, однако уже спустя минуту покинул воздушное пространство КНДР.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее напомнили о казни за просмотр южнокорейского телевидения.