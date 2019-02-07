В Эквадоре зарезали россиянина

В столице Эквадора Кито грабители напали на российского туриста Алексея Домбровского, он погиб от ножевых ранений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя консульского отдела посольства России в латиноамериканской стране.

В полиции добавили, что инцидент с российским туристом произошел в понедельник, 4 февраля, когда он вместе со своей спутницей находился в районе Итчимбия на востоке Кито. Правоохранители рассказали, что их окружили четверо грабителей и попытались отнять личные вещи. Домбровский оказал им сопротивление и получил несколько ударов ножом. Прибывшим на место происшествия врачам не удалось спасти его жизнь.

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Представители эквадорской полиции подчеркнули, что в настоящее время все четверо подозреваемых задержаны.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб на курорте в Италии.