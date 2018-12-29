На Украине потребовали убрать из учебника сотрудничество Шухевича с нацистами
Минобразования Украины потребовало убрать из учебника истории сотрудничество Романа Шухевича, который был одним из лидеров националистической «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России), с нацистами, передает РИА «Новости».
По данным агентства, об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Реклама
Как отмечается, речь идет о сотрудничестве Шухевича с нацистами в период Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко утвердил статус ветеранов участникам УПА.
В конце 2014 года Верховный суд России признал экстремистской организацию «Украинская повстанческая армия» (УПА) и запретил ее деятельность на территории страны.