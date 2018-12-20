Песков ответил на вопрос, каким СМИ он доверяет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что не доверяет какому-либо одному источнику информации и всегда перепроверяет данные.
«Жизнь научила не доверять одному источнику информации, что я и делаю, я всегда стараюсь проверять», — сказал Песков.
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Он отметил, что у него есть возможность задавать вопросы экспертам, сравнивать полученную информацию, чтобы понять более-менее объективную картину.
«Просто так одному источнику или СМИ я, к сожалению, не могу доверять», — добавил Песков.