Открытое горение на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге ликвидировано
Открытое горение на строящемся дизель-электрический ледоколе »Виктор Черномырдин» на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге было ликвидировано, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В 21.10 объявлена ликвидация открытого горения на 300 квадратных метрах», — сообщили в экстренных службах.
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Подчеркивается, что ранг сложности пожара понижен до первого.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» возросло.