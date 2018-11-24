Острова Новой Зеландии сблизились после землетрясений

После серии землетрясений, которые были зафиксированы в 2016 году, северные и южные острова Новой Зеландии сблизились, передает CNN.

В частности, сообщается, что город Кейп Кэмпбелл, которые находится на северо-восточной части Южного острова, на 35 см приблизился к Веллингтону, расположенному на южном побережье Северного острова.

Также отмечается, что после землетрясение магнитудой 7,8 рядом с городом Кайкоура на Южном острове примерно на два метра опустился уровень моря.