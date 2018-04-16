В Московском зоопарке вышли из спячки медведи

Представитель Московского зоопарка Магомед Саралиев сообщил, что все медведи зоопарка вышли из спячки и покинули свои вольеры, передает РИА «Новости».

«Два гималайских медведя и один камчатский бурый наконец проснулись и сегодня впервые вышли в наружные вольеры. В общей сложности животные провели в спячке четыре с половиной месяца», — рассказал Саралиев.

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Зиму животные провели во внутренних помещениях зоопарка с поддержанием оптимальной температуры. В общей сложности за время спячки медведи потеряли около 20% от массы тела. Первое время после выхода из спячки им дают растительную пищу, постепенно переводя на более сытный корм, с добавлением минеральных добавок и микроэлементов.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала посетителей вести себя рядом с вольерами с животными «максимально деликатно и тихо».