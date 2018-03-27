В Екатеринбурге и Владивостоке объявили траур по погибшим при пожаре в Кемерове

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в городе объявлен траур по погибшим в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, передает РИА «Новости».

«Екатеринбург объявляет траур по погибшим в Кемерово», — сообщил Ройзман.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко также распорядился объявить трехдневный траур по жертвам пожара.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл к месту пожара в Кемерове.