В Екатеринбурге и Владивостоке объявили траур по погибшим при пожаре в Кемерове
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в городе объявлен траур по погибшим в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, передает РИА «Новости».
«Екатеринбург объявляет траур по погибшим в Кемерово», — сообщил Ройзман.
Глава Владивостока Виталий Веркеенко также распорядился объявить трехдневный траур по жертвам пожара.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл к месту пожара в Кемерове.