На плывущем в сектор Газа судне с Тунберг объявили тревогу

Reuters: тревогу объявили на плывущем в Газу судне с экоактивисткой Тунберг

Тревогу объявили на идущем к сектору Газа судне «Мадлен», на борту которого находится шведская экоактивистка Грета Тунберг. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект «Флотилия свободы», к которому относится судно.

«Тревогу объявили на направляющемся к сектору Газа судне «Мадлен», были надеты спасательные жилеты в рамках подготовки к перехвату», — сказано в сообщении.

До этого в Израиле заявили, что не разрешат экоактивистке попасть в сектор Газа. По информации газеты Jerusalem Post, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила, что гуманитарное судно, которое следует в сектор Газа с 12 пропалестинскими активистами на борту, включая Тунберг, не получит разрешение приблизиться или причалить к анклаву. Судно может прибыть в Газу в течение недели.

В публикации издания говорится, что Израиль решил не пускать «Мадлен», чтобы избежать прорыва морской блокады анклава, а если судну разрешат причалить, то его экипаж будет «заперт» в Газе.

Ранее сообщалось, что в Израиле из учебников удалят упоминания о поддержавшей палестинцев Тунберг.